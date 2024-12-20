Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6423 Кострома — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
14:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерехта
15:13
15:14
41 км.
0 ч. 42 мин.
Сахареж
15:23
15:24
48 км.
0 ч. 52 мин.
Ярославль
Пассажирский
15:56
85 км.
1 ч. 25 мин.
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