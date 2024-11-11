Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6420 Владимир — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
19:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Автоприбор
19:41
19:42
2 км.
0 ч. 5 мин.
Выселки
19:50
19:51
17 км.
0 ч. 14 мин.
Карякинская
19:54
19:55
19 км.
0 ч. 18 мин.
Второво
20:00
20:01
26 км.
0 ч. 24 мин.
Новая Жизнь
20:04
20:05
31 км.
0 ч. 28 мин.
Камешково
20:12
20:13
40 км.
0 ч. 36 мин.
Новки I
20:17
20:18
45 км.
0 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 243км
20:21
20:22
47 км.
0 ч. 45 мин.
Федулово
20:28
20:29
53 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 253км
20:32
20:33
56 км.
0 ч. 56 мин.
Ковров 1
20:36
57 км.
1 ч. 0 мин.
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