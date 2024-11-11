Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6419 Ковров — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ковров — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ковров 1
19:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 253км
19:10
19:11
1 км.
0 ч. 3 мин.
Федулово
19:14
19:15
4 км.
0 ч. 7 мин.
Сергейцево
19:17
19:18
6 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 243км
19:21
19:22
9 км.
0 ч. 14 мин.
Новки I
19:26
19:27
11 км.
0 ч. 19 мин.
Камешково
19:30
19:31
16 км.
0 ч. 23 мин.
Тереховицы
19:36
19:37
20 км.
0 ч. 29 мин.
Новая Жизнь
19:40
19:41
24 км.
0 ч. 33 мин.
Второво
19:45
19:58
29 км.
0 ч. 38 мин.
Карякинская
20:03
20:04
36 км.
0 ч. 56 мин.
Автоприбор
20:14
20:15
53 км.
1 ч. 7 мин.
Владимир
20:20
55 км.
1 ч. 13 мин.
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