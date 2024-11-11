Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6401 Ковров — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ковров — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ковров 1
05:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Федулово
05:26
05:27
5 км.
0 ч. 10 мин.
Сергейцево
05:29
05:30
7 км.
0 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 243км
05:33
05:34
10 км.
0 ч. 17 мин.
Новки I
05:37
05:38
12 км.
0 ч. 21 мин.
Камешково
05:42
05:43
17 км.
0 ч. 26 мин.
Тереховицы
05:47
05:48
21 км.
0 ч. 31 мин.
Новая Жизнь
05:51
05:52
25 км.
0 ч. 35 мин.
Второво
05:56
05:57
30 км.
0 ч. 40 мин.
Карякинская
06:01
06:02
37 км.
0 ч. 45 мин.
Выселки
06:04
06:05
39 км.
0 ч. 48 мин.
Лемешки
06:07
06:08
43 км.
0 ч. 51 мин.
Автоприбор
06:16
06:17
53 км.
1 ч. 0 мин.
Владимир
06:22
55 км.
1 ч. 6 мин.
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