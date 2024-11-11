Маршрут следования и продажа билетов
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18:38
0 ч. 40 мин.
19:18
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Маршрут следования поезда 6385 Верхняя Пышма — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Верхняя Пышма — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Верхняя Пышма
Музей
18:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шувакиш
18:50
18:56
7 км.
0 ч. 12 мин.
Огородная
19:00
19:01
9 км.
0 ч. 22 мин.
Электродепо
19:08
19:09
14 км.
0 ч. 30 мин.
Виз
19:12
19:13
16 км.
0 ч. 34 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:18
18 км.
0 ч. 40 мин.
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