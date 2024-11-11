Маршрут следования и продажа билетов
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14:08
2 ч. 40 мин.
16:48
17
Маршрут следования поезда 6383 Казань — Йошкар-Ола на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Йошкар-Ола с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
14:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юдино
14:25
14:26
13 км.
0 ч. 17 мин.
Васильево
14:38
14:39
25 км.
0 ч. 30 мин.
Зеленый Дол
14:48
14:48
34 км.
0 ч. 40 мин.
Гари
14:56
14:56
38 км.
0 ч. 48 мин.
Помары
15:07
15:08
50 км.
0 ч. 59 мин.
Яльчевский
15:14
15:15
56 км.
1 ч. 6 мин.
Илеть
15:25
15:25
66 км.
1 ч. 17 мин.
Платформа 43км
15:32
15:33
70 км.
1 ч. 24 мин.
Шелангер
15:43
15:43
78 км.
1 ч. 35 мин.
Суслонгер
15:55
15:56
87 км.
1 ч. 47 мин.
Кундыш
16:06
16:06
95 км.
1 ч. 58 мин.
Сурок
16:17
16:18
103 км.
2 ч. 9 мин.
Пемба
16:28
16:29
112 км.
2 ч. 20 мин.
Платформа 92км
16:32
16:33
114 км.
2 ч. 24 мин.
Куяр
16:37
16:37
116 км.
2 ч. 29 мин.
Йошкар-Ола
16:48
125 км.
2 ч. 40 мин.
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