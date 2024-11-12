Маршрут следования и продажа билетов
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09:00
0 ч. 49 мин.
09:49
8
Маршрут следования поезда 6375 Шарташ — Верхняя Пышма на карте со всеми остановками
Расписание поезда Шарташ — Верхняя Пышма с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Шарташ
09:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
09:02
09:03
1 км.
0 ч. 2 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:07
09:10
3 км.
0 ч. 7 мин.
Виз
09:15
09:16
5 км.
0 ч. 15 мин.
Электродепо
09:19
09:20
7 км.
0 ч. 19 мин.
Огородная
09:26
09:27
12 км.
0 ч. 26 мин.
Шувакиш
09:31
09:37
14 км.
0 ч. 31 мин.
Верхняя Пышма
Музей
09:49
21 км.
0 ч. 49 мин.
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