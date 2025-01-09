Маршрут следования и продажа билетов
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17:54
1 ч. 25 мин.
19:19
21
Маршрут следования поезда 6360 Поселок — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Поселок — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Поселок
17:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
17:58
17:59
1 км.
0 ч. 4 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
18:01
18:01
2 км.
0 ч. 7 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
18:04
18:04
3 км.
0 ч. 10 мин.
Вырица
18:08
18:08
4 км.
0 ч. 14 мин.
Михайловка
18:11
18:12
5 км.
0 ч. 17 мин.
Красница
18:14
18:15
7 км.
0 ч. 20 мин.
Сусанино
18:18
18:19
11 км.
0 ч. 24 мин.
Семрино
18:23
18:24
16 км.
0 ч. 29 мин.
Кобралово
18:30
18:30
21 км.
0 ч. 36 мин.
Антропшино
18:36
18:36
27 км.
0 ч. 42 мин.
Павловск
18:42
18:43
32 км.
0 ч. 48 мин.
Царское Село
18:47
18:48
35 км.
0 ч. 53 мин.
Детскосельская
18:50
18:51
37 км.
0 ч. 56 мин.
Паровозный Музей
18:55
18:56
42 км.
1 ч. 1 мин.
Шушары
18:58
18:59
44 км.
1 ч. 4 мин.
Купчино
19:01
19:02
46 км.
1 ч. 7 мин.
Проспект Славы
19:05
19:05
48 км.
1 ч. 11 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:10
19:10
52 км.
1 ч. 16 мин.
Боровая
19:13
19:15
53 км.
1 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:19
54 км.
1 ч. 25 мин.
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