Маршрут следования и продажа билетов
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17:30
1 ч. 35 мин.
19:05
22
Маршрут следования поезда 6355 Санкт-Петербург — Поселок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Поселок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
17:35
17:36
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
17:39
17:40
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
17:44
17:45
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
17:47
17:48
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
17:50
17:51
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
17:53
17:54
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
17:58
17:58
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
18:01
18:02
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
18:06
18:07
22 км.
0 ч. 36 мин.
Антропшино
18:12
18:13
27 км.
0 ч. 42 мин.
Кобралово
18:18
18:18
33 км.
0 ч. 48 мин.
Семрино
18:24
18:25
38 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 46км
18:27
18:28
65 км.
0 ч. 57 мин.
Сусанино
18:31
18:32
97 км.
1 ч. 1 мин.
Красница
18:36
18:36
101 км.
1 ч. 6 мин.
Михайловка
18:39
18:39
103 км.
1 ч. 9 мин.
Вырица
18:43
18:51
104 км.
1 ч. 13 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
18:54
18:55
105 км.
1 ч. 24 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
18:57
18:58
106 км.
1 ч. 27 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
19:00
19:00
107 км.
1 ч. 30 мин.
Поселок
19:05
108 км.
1 ч. 35 мин.
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