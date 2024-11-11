Маршрут следования и продажа билетов
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22:20
2 ч. 20 мин.
00:40
35
Маршрут следования поезда 6352 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
22:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
22:25
22:26
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
22:28
22:28
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
22:30
22:31
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
22:34
22:35
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
22:38
22:38
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
22:41
22:41
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
22:43
22:44
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
22:46
22:46
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
22:49
22:50
12 км.
0 ч. 29 мин.
Строитель
22:54
22:54
14 км.
0 ч. 34 мин.
Челюскинская
22:56
22:57
15 км.
0 ч. 36 мин.
Тарасовская
22:59
22:59
16 км.
0 ч. 39 мин.
Клязьма
23:01
23:02
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мамонтовская
23:04
23:04
18 км.
0 ч. 44 мин.
Пушкино
23:07
23:08
20 км.
0 ч. 47 мин.
Заветы Ильича
23:11
23:12
23 км.
0 ч. 51 мин.
Правда
23:15
23:15
25 км.
0 ч. 55 мин.
Зеленоградская
23:19
23:19
28 км.
0 ч. 59 мин.
Софрино
23:24
23:25
32 км.
1 ч. 4 мин.
Ашукинская
23:28
23:28
35 км.
1 ч. 8 мин.
Калистово
23:31
23:32
38 км.
1 ч. 11 мин.
Радонеж
23:34
23:35
40 км.
1 ч. 14 мин.
Абрамцево
23:37
23:38
42 км.
1 ч. 17 мин.
Хотьково
23:41
23:42
44 км.
1 ч. 21 мин.
Семхоз
23:47
23:48
49 км.
1 ч. 27 мин.
Сергиев Посад
23:52
23:53
53 км.
1 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 76км
23:58
23:58
59 км.
1 ч. 38 мин.
Пост 81км
00:01
00:02
62 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 83км
00:05
00:06
65 км.
1 ч. 45 мин.
Бужаниново
00:10
00:11
67 км.
1 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 90км
00:15
00:16
71 км.
1 ч. 55 мин.
Арсаки
00:21
00:22
76 км.
2 ч. 1 мин.
Струнино
00:29
00:30
83 км.
2 ч. 9 мин.
Александров 1
00:40
90 км.
2 ч. 20 мин.
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