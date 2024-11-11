Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6350 Москва — Александров. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:42
2 ч. 4 мин.
23:46
26
Маршрут следования поезда 6350 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
21:47
21:48
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
21:50
21:50
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
21:52
21:53
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
21:56
21:57
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
22:00
22:00
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
22:03
22:03
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
22:05
22:06
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
22:08
22:08
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
22:11
22:12
12 км.
0 ч. 29 мин.
Строитель
22:16
22:17
14 км.
0 ч. 34 мин.
Челюскинская
22:19
22:19
15 км.
0 ч. 37 мин.
Тарасовская
22:21
22:22
16 км.
0 ч. 39 мин.
Пушкино
22:27
22:29
21 км.
0 ч. 45 мин.
Заветы Ильича
22:32
22:32
24 км.
0 ч. 50 мин.
Правда
22:35
22:36
26 км.
0 ч. 53 мин.
Зеленоградская
22:39
22:40
29 км.
0 ч. 57 мин.
Софрино
22:44
22:44
33 км.
1 ч. 2 мин.
Хотьково
22:54
22:55
47 км.
1 ч. 12 мин.
Семхоз
23:00
23:00
52 км.
1 ч. 18 мин.
Сергиев Посад
23:04
23:05
56 км.
1 ч. 22 мин.
Пост 81км
23:12
23:13
65 км.
1 ч. 30 мин.
Бужаниново
23:18
23:19
70 км.
1 ч. 36 мин.
Арсаки
23:28
23:29
79 км.
1 ч. 46 мин.
Струнино
23:36
23:36
86 км.
1 ч. 54 мин.
Александров 1
23:46
93 км.
2 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Александров Распечатать расписание поезда