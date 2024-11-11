Маршрут следования и продажа билетов
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20:36
2 ч. 6 мин.
22:42
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Маршрут следования поезда 6346 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
20:41
20:42
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
20:44
20:44
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
20:46
20:47
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
20:50
20:51
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
20:54
20:54
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
20:57
20:57
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
20:59
21:00
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
21:02
21:02
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
21:05
21:06
12 км.
0 ч. 29 мин.
Пушкино
21:16
21:17
23 км.
0 ч. 40 мин.
Заветы Ильича
21:20
21:21
26 км.
0 ч. 44 мин.
Зеленоградская
21:26
21:27
32 км.
0 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 43км
21:29
21:30
34 км.
0 ч. 53 мин.
Софрино
21:32
21:33
36 км.
0 ч. 56 мин.
Ашукинская
21:36
21:36
39 км.
1 ч. 0 мин.
Калистово
21:39
21:40
42 км.
1 ч. 3 мин.
Хотьково
21:46
21:46
49 км.
1 ч. 10 мин.
Семхоз
21:51
21:52
54 км.
1 ч. 15 мин.
Сергиев Посад
21:56
21:57
58 км.
1 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 76км
22:02
22:02
64 км.
1 ч. 26 мин.
Пост 81км
22:05
22:06
67 км.
1 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 83км
22:09
22:09
70 км.
1 ч. 33 мин.
Бужаниново
22:13
22:14
72 км.
1 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 90км
22:18
22:19
76 км.
1 ч. 42 мин.
Арсаки
22:24
22:25
81 км.
1 ч. 48 мин.
Струнино
22:32
22:32
88 км.
1 ч. 56 мин.
Александров 1
22:42
95 км.
2 ч. 6 мин.
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