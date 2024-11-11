Маршрут следования и продажа билетов
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19:20
2 ч. 11 мин.
21:31
30
Маршрут следования поезда 6342 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
19:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
19:29
19:31
7 км.
0 ч. 9 мин.
Лосиноостровская
19:33
19:34
9 км.
0 ч. 13 мин.
Мытищи
19:40
19:41
16 км.
0 ч. 20 мин.
Строитель
19:45
19:45
18 км.
0 ч. 25 мин.
Челюскинская
19:48
19:48
19 км.
0 ч. 28 мин.
Тарасовская
19:51
19:51
20 км.
0 ч. 31 мин.
Клязьма
19:54
19:54
21 км.
0 ч. 34 мин.
Мамонтовская
19:57
19:57
22 км.
0 ч. 37 мин.
Пушкино
20:00
20:02
24 км.
0 ч. 40 мин.
Заветы Ильича
20:05
20:05
27 км.
0 ч. 45 мин.
Правда
20:08
20:09
29 км.
0 ч. 48 мин.
Зеленоградская
20:12
20:13
32 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 43км
20:15
20:16
34 км.
0 ч. 55 мин.
Софрино
20:18
20:19
36 км.
0 ч. 58 мин.
Ашукинская
20:22
20:23
39 км.
1 ч. 2 мин.
Калистово
20:26
20:26
42 км.
1 ч. 6 мин.
Радонеж
20:29
20:29
44 км.
1 ч. 9 мин.
Абрамцево
20:32
20:32
46 км.
1 ч. 12 мин.
Хотьково
20:35
20:36
48 км.
1 ч. 15 мин.
Семхоз
20:41
20:41
53 км.
1 ч. 21 мин.
Сергиев Посад
20:45
20:46
57 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 76км
20:51
20:52
63 км.
1 ч. 31 мин.
Пост 81км
20:55
20:55
66 км.
1 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 83км
20:58
20:59
69 км.
1 ч. 38 мин.
Бужаниново
21:02
21:03
71 км.
1 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 90км
21:08
21:08
75 км.
1 ч. 48 мин.
Арсаки
21:14
21:14
80 км.
1 ч. 54 мин.
Струнино
21:21
21:22
87 км.
2 ч. 1 мин.
Александров 1
21:31
94 км.
2 ч. 11 мин.
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