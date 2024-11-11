Маршрут следования и продажа билетов
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18:36
2 ч. 5 мин.
20:41
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Маршрут следования поезда 6341 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
18:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
18:44
18:45
7 км.
0 ч. 8 мин.
Арсаки
18:52
18:52
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
18:57
18:58
19 км.
0 ч. 21 мин.
Бужаниново
19:02
19:03
23 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 83км
19:07
19:07
25 км.
0 ч. 31 мин.
Пост 81км
19:10
19:11
28 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 76км
19:14
19:14
31 км.
0 ч. 38 мин.
Сергиев Посад
19:19
19:20
37 км.
0 ч. 43 мин.
Хотьково
19:28
19:28
47 км.
0 ч. 52 мин.
Абрамцево
19:32
19:32
49 км.
0 ч. 56 мин.
Калистово
19:36
19:37
54 км.
1 ч. 0 мин.
Софрино
19:41
19:41
60 км.
1 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 43км
19:44
19:44
62 км.
1 ч. 8 мин.
Правда
19:49
19:49
68 км.
1 ч. 13 мин.
Пушкино
19:54
19:55
74 км.
1 ч. 18 мин.
Мамонтовская
19:57
19:58
76 км.
1 ч. 21 мин.
Клязьма
20:00
20:00
77 км.
1 ч. 24 мин.
Челюскинская
20:03
20:04
80 км.
1 ч. 27 мин.
Мытищи
20:09
20:10
84 км.
1 ч. 33 мин.
Тайнинская
20:12
20:13
85 км.
1 ч. 36 мин.
Перловская
20:15
20:15
86 км.
1 ч. 39 мин.
Лось
20:18
20:18
87 км.
1 ч. 42 мин.
Лосиноостровская
20:21
20:21
89 км.
1 ч. 45 мин.
Ростокино
20:24
20:25
91 км.
1 ч. 48 мин.
Яуза
20:27
20:28
92 км.
1 ч. 51 мин.
Маленковская
20:30
20:30
93 км.
1 ч. 54 мин.
Москва 3
20:33
20:34
94 км.
1 ч. 57 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
20:41
96 км.
2 ч. 5 мин.
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