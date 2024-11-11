Маршрут следования и продажа билетов
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18:57
2 ч. 13 мин.
21:10
32
Маршрут следования поезда 6340 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
18:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
19:02
19:03
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
19:05
19:05
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
19:07
19:08
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
19:11
19:13
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
19:15
19:16
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
19:18
19:19
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
19:21
19:21
10 км.
0 ч. 24 мин.
Тайнинская
19:24
19:24
11 км.
0 ч. 27 мин.
Мытищи
19:28
19:29
12 км.
0 ч. 31 мин.
Строитель
19:32
19:33
14 км.
0 ч. 35 мин.
Челюскинская
19:35
19:35
15 км.
0 ч. 38 мин.
Тарасовская
19:37
19:38
16 км.
0 ч. 40 мин.
Клязьма
19:40
19:40
17 км.
0 ч. 43 мин.
Мамонтовская
19:42
19:43
18 км.
0 ч. 45 мин.
Пушкино
19:46
19:47
20 км.
0 ч. 49 мин.
Заветы Ильича
19:50
19:51
23 км.
0 ч. 53 мин.
Софрино
19:59
20:00
34 км.
1 ч. 2 мин.
Ашукинская
20:03
20:03
37 км.
1 ч. 6 мин.
Калистово
20:06
20:07
40 км.
1 ч. 9 мин.
Абрамцево
20:11
20:11
45 км.
1 ч. 14 мин.
Хотьково
20:14
20:15
47 км.
1 ч. 17 мин.
Семхоз
20:20
20:20
52 км.
1 ч. 23 мин.
Сергиев Посад
20:24
20:25
56 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 76км
20:30
20:31
62 км.
1 ч. 33 мин.
Пост 81км
20:34
20:34
65 км.
1 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 83км
20:37
20:38
68 км.
1 ч. 40 мин.
Бужаниново
20:41
20:42
70 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 90км
20:47
20:47
74 км.
1 ч. 50 мин.
Арсаки
20:53
20:53
79 км.
1 ч. 56 мин.
Струнино
21:00
21:01
86 км.
2 ч. 3 мин.
Александров 1
21:10
93 км.
2 ч. 13 мин.
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