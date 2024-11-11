Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6337 Александров — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:36
2 ч. 2 мин.
19:38
26
Маршрут следования поезда 6337 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
17:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
17:45
17:45
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
17:52
17:53
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
17:58
17:58
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
18:03
18:04
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
18:08
18:08
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
18:11
18:12
28 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 76км
18:15
18:15
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
18:20
18:21
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
18:25
18:25
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
18:31
18:31
46 км.
0 ч. 55 мин.
Абрамцево
18:35
18:35
48 км.
0 ч. 59 мин.
Радонеж
18:38
18:38
50 км.
1 ч. 2 мин.
Калистово
18:41
18:41
52 км.
1 ч. 5 мин.
Ашукинская
18:44
18:44
55 км.
1 ч. 8 мин.
Софрино
18:47
18:48
58 км.
1 ч. 11 мин.
Правда
18:54
18:54
66 км.
1 ч. 18 мин.
Заветы Ильича
18:57
18:57
68 км.
1 ч. 21 мин.
Пушкино
19:01
19:02
71 км.
1 ч. 25 мин.
Тарасовская
19:07
19:07
76 км.
1 ч. 31 мин.
Челюскинская
19:10
19:10
77 км.
1 ч. 34 мин.
Строитель
19:12
19:13
78 км.
1 ч. 36 мин.
Мытищи
19:17
19:18
80 км.
1 ч. 41 мин.
Лосиноостровская
19:25
19:25
87 км.
1 ч. 49 мин.
Ростокино
19:28
19:29
89 км.
1 ч. 52 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
19:38
96 км.
2 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Александров → Москва Распечатать расписание поезда