Маршрут следования и продажа билетов
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17:25
2 ч. 3 мин.
19:28
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Маршрут следования поезда 6334 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
17:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
17:35
17:36
7 км.
0 ч. 10 мин.
Лосиноостровская
17:39
17:39
9 км.
0 ч. 14 мин.
Мытищи
17:46
17:47
16 км.
0 ч. 21 мин.
Строитель
17:51
17:51
18 км.
0 ч. 26 мин.
Пушкино
18:00
18:02
27 км.
0 ч. 35 мин.
Заветы Ильича
18:05
18:05
30 км.
0 ч. 40 мин.
Правда
18:08
18:09
32 км.
0 ч. 43 мин.
Софрино
18:15
18:16
40 км.
0 ч. 50 мин.
Ашукинская
18:19
18:19
43 км.
0 ч. 54 мин.
Калистово
18:22
18:23
46 км.
0 ч. 57 мин.
Радонеж
18:25
18:26
48 км.
1 ч. 0 мин.
Абрамцево
18:28
18:29
50 км.
1 ч. 3 мин.
Хотьково
18:32
18:32
52 км.
1 ч. 7 мин.
Семхоз
18:37
18:38
57 км.
1 ч. 12 мин.
Сергиев Посад
18:42
18:43
61 км.
1 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 76км
18:48
18:48
67 км.
1 ч. 23 мин.
Пост 81км
18:51
18:52
70 км.
1 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 83км
18:55
18:55
73 км.
1 ч. 30 мин.
Бужаниново
18:59
19:00
75 км.
1 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 90км
19:04
19:05
79 км.
1 ч. 39 мин.
Арсаки
19:10
19:11
84 км.
1 ч. 45 мин.
Струнино
19:18
19:18
91 км.
1 ч. 53 мин.
Александров 1
19:28
98 км.
2 ч. 3 мин.
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