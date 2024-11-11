Маршрут следования и продажа билетов
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16:17
2 ч. 8 мин.
18:25
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Маршрут следования поезда 6333 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
16:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
16:26
16:27
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
16:34
16:35
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
16:40
16:41
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
16:45
16:46
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
16:50
16:51
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
16:54
16:55
28 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 76км
16:58
16:58
31 км.
0 ч. 41 мин.
Сергиев Посад
17:03
17:04
37 км.
0 ч. 46 мин.
Семхоз
17:08
17:09
41 км.
0 ч. 51 мин.
Хотьково
17:14
17:15
46 км.
0 ч. 57 мин.
Калистово
17:22
17:22
53 км.
1 ч. 5 мин.
Ашукинская
17:25
17:25
56 км.
1 ч. 8 мин.
Софрино
17:28
17:29
59 км.
1 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 43км
17:31
17:32
61 км.
1 ч. 14 мин.
Зеленоградская
17:34
17:35
63 км.
1 ч. 17 мин.
Правда
17:38
17:39
66 км.
1 ч. 21 мин.
Заветы Ильича
17:42
17:42
68 км.
1 ч. 25 мин.
Пушкино
17:45
17:46
71 км.
1 ч. 28 мин.
Мамонтовская
17:49
17:49
73 км.
1 ч. 32 мин.
Клязьма
17:51
17:52
74 км.
1 ч. 34 мин.
Тарасовская
17:54
17:54
75 км.
1 ч. 37 мин.
Челюскинская
17:56
17:57
76 км.
1 ч. 39 мин.
Строитель
17:59
17:59
77 км.
1 ч. 42 мин.
Мытищи
18:03
18:04
79 км.
1 ч. 46 мин.
Лосиноостровская
18:11
18:11
86 км.
1 ч. 54 мин.
Ростокино
18:14
18:15
88 км.
1 ч. 57 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
18:25
95 км.
2 ч. 8 мин.
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