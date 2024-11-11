Маршрут следования и продажа билетов
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16:19
1 ч. 57 мин.
18:16
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Маршрут следования поезда 6332 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
16:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
16:28
16:30
7 км.
0 ч. 9 мин.
Лосиноостровская
16:32
16:33
9 км.
0 ч. 13 мин.
Мытищи
16:40
16:41
16 км.
0 ч. 21 мин.
Клязьма
16:47
16:48
23 км.
0 ч. 28 мин.
Мамонтовская
16:50
16:50
24 км.
0 ч. 31 мин.
Пушкино
16:53
16:54
26 км.
0 ч. 34 мин.
Софрино
17:05
17:05
40 км.
0 ч. 46 мин.
Ашукинская
17:08
17:09
43 км.
0 ч. 49 мин.
Калистово
17:12
17:12
46 км.
0 ч. 53 мин.
Радонеж
17:15
17:15
48 км.
0 ч. 56 мин.
Абрамцево
17:18
17:18
50 км.
0 ч. 59 мин.
Хотьково
17:21
17:22
52 км.
1 ч. 2 мин.
Сергиев Посад
17:30
17:31
62 км.
1 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 76км
17:36
17:36
68 км.
1 ч. 17 мин.
Пост 81км
17:39
17:40
71 км.
1 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 83км
17:43
17:43
74 км.
1 ч. 24 мин.
Бужаниново
17:47
17:48
76 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 90км
17:52
17:53
80 км.
1 ч. 33 мин.
Арсаки
17:58
17:59
85 км.
1 ч. 39 мин.
Струнино
18:06
18:06
92 км.
1 ч. 47 мин.
Александров 1
18:16
99 км.
1 ч. 57 мин.
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