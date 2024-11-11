Маршрут следования и продажа билетов
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13:53
2 ч. 11 мин.
16:04
30
Маршрут следования поезда 6328 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва 3
13:58
13:59
2 км.
0 ч. 5 мин.
Маленковская
14:01
14:01
3 км.
0 ч. 8 мин.
Яуза
14:03
14:04
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ростокино
14:07
14:08
5 км.
0 ч. 14 мин.
Лосиноостровская
14:11
14:11
7 км.
0 ч. 18 мин.
Лось
14:14
14:14
9 км.
0 ч. 21 мин.
Перловская
14:16
14:17
10 км.
0 ч. 23 мин.
Тайнинская
14:19
14:19
11 км.
0 ч. 26 мин.
Мытищи
14:22
14:23
12 км.
0 ч. 29 мин.
Строитель
14:27
14:27
14 км.
0 ч. 34 мин.
Челюскинская
14:29
14:30
15 км.
0 ч. 36 мин.
Тарасовская
14:32
14:32
16 км.
0 ч. 39 мин.
Клязьма
14:34
14:35
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мамонтовская
14:37
14:37
18 км.
0 ч. 44 мин.
Пушкино
14:40
14:41
20 км.
0 ч. 47 мин.
Заветы Ильича
14:44
14:45
23 км.
0 ч. 51 мин.
Зеленоградская
14:50
14:51
29 км.
0 ч. 57 мин.
Софрино
14:55
14:56
33 км.
1 ч. 2 мин.
Хотьково
15:07
15:08
47 км.
1 ч. 14 мин.
Семхоз
15:13
15:13
52 км.
1 ч. 20 мин.
Сергиев Посад
15:17
15:18
56 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 76км
15:23
15:24
62 км.
1 ч. 30 мин.
Пост 81км
15:27
15:27
65 км.
1 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 83км
15:30
15:31
68 км.
1 ч. 37 мин.
Бужаниново
15:34
15:35
70 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 90км
15:40
15:40
74 км.
1 ч. 47 мин.
Арсаки
15:46
15:46
79 км.
1 ч. 53 мин.
Струнино
15:53
15:54
86 км.
2 ч. 0 мин.
Александров 1
16:04
93 км.
2 ч. 11 мин.
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