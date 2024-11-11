Маршрут следования и продажа билетов
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13:16
2 ч. 8 мин.
15:24
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Маршрут следования поезда 6326 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
13:27
13:29
7 км.
0 ч. 11 мин.
Лосиноостровская
13:31
13:32
9 км.
0 ч. 15 мин.
Мытищи
13:38
13:39
16 км.
0 ч. 22 мин.
Строитель
13:43
13:43
18 км.
0 ч. 27 мин.
Челюскинская
13:46
13:46
19 км.
0 ч. 30 мин.
Тарасовская
13:48
13:49
20 км.
0 ч. 32 мин.
Клязьма
13:51
13:52
21 км.
0 ч. 35 мин.
Мамонтовская
13:54
13:55
22 км.
0 ч. 38 мин.
Пушкино
13:57
13:58
24 км.
0 ч. 41 мин.
Заветы Ильича
14:01
14:02
27 км.
0 ч. 45 мин.
Софрино
14:10
14:11
38 км.
0 ч. 54 мин.
Ашукинская
14:14
14:15
41 км.
0 ч. 58 мин.
Калистово
14:18
14:18
44 км.
1 ч. 2 мин.
Радонеж
14:21
14:21
46 км.
1 ч. 5 мин.
Абрамцево
14:24
14:24
48 км.
1 ч. 8 мин.
Хотьково
14:27
14:28
50 км.
1 ч. 11 мин.
Семхоз
14:33
14:34
55 км.
1 ч. 17 мин.
Сергиев Посад
14:38
14:39
59 км.
1 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 76км
14:44
14:44
65 км.
1 ч. 28 мин.
Пост 81км
14:47
14:48
68 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 83км
14:51
14:51
71 км.
1 ч. 35 мин.
Бужаниново
14:55
14:56
73 км.
1 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 90км
15:00
15:01
77 км.
1 ч. 44 мин.
Арсаки
15:06
15:07
82 км.
1 ч. 50 мин.
Струнино
15:14
15:14
89 км.
1 ч. 58 мин.
Александров 1
15:24
96 км.
2 ч. 8 мин.
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