Маршрут следования и продажа билетов
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11:17
2 ч. 7 мин.
13:24
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Маршрут следования поезда 6320 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
11:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
11:29
11:30
7 км.
0 ч. 12 мин.
Лосиноостровская
11:33
11:34
9 км.
0 ч. 16 мин.
Мытищи
11:41
11:42
16 км.
0 ч. 24 мин.
Пушкино
11:53
11:55
27 км.
0 ч. 36 мин.
Заветы Ильича
11:58
11:58
30 км.
0 ч. 41 мин.
Правда
12:01
12:02
32 км.
0 ч. 44 мин.
Зеленоградская
12:05
12:06
35 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 43км
12:08
12:09
37 км.
0 ч. 51 мин.
Софрино
12:11
12:12
39 км.
0 ч. 54 мин.
Ашукинская
12:15
12:15
42 км.
0 ч. 58 мин.
Калистово
12:18
12:19
45 км.
1 ч. 1 мин.
Радонеж
12:21
12:22
47 км.
1 ч. 4 мин.
Абрамцево
12:24
12:25
49 км.
1 ч. 7 мин.
Хотьково
12:28
12:28
51 км.
1 ч. 11 мин.
Семхоз
12:33
12:34
56 км.
1 ч. 16 мин.
Сергиев Посад
12:38
12:39
60 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 76км
12:44
12:44
66 км.
1 ч. 27 мин.
Пост 81км
12:47
12:48
69 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 83км
12:51
12:51
72 км.
1 ч. 34 мин.
Бужаниново
12:55
12:56
74 км.
1 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 90км
13:00
13:01
78 км.
1 ч. 43 мин.
Арсаки
13:06
13:07
83 км.
1 ч. 49 мин.
Струнино
13:14
13:14
90 км.
1 ч. 57 мин.
Александров 1
13:24
97 км.
2 ч. 7 мин.
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