Маршрут следования и продажа билетов
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10:22
2 ч. 5 мин.
12:27
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Маршрут следования поезда 6318 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
10:32
10:33
7 км.
0 ч. 10 мин.
Лосиноостровская
10:36
10:36
9 км.
0 ч. 14 мин.
Мытищи
10:43
10:44
16 км.
0 ч. 21 мин.
Строитель
10:48
10:48
18 км.
0 ч. 26 мин.
Челюскинская
10:50
10:51
19 км.
0 ч. 28 мин.
Тарасовская
10:53
10:53
20 км.
0 ч. 31 мин.
Пушкино
10:58
10:59
25 км.
0 ч. 36 мин.
Заветы Ильича
11:02
11:03
28 км.
0 ч. 40 мин.
Правда
11:06
11:06
30 км.
0 ч. 44 мин.
Зеленоградская
11:10
11:10
33 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 43км
11:13
11:13
35 км.
0 ч. 51 мин.
Софрино
11:16
11:16
37 км.
0 ч. 54 мин.
Калистово
11:22
11:22
43 км.
1 ч. 0 мин.
Радонеж
11:25
11:25
45 км.
1 ч. 3 мин.
Хотьково
11:30
11:30
49 км.
1 ч. 8 мин.
Семхоз
11:36
11:36
54 км.
1 ч. 14 мин.
Сергиев Посад
11:41
11:42
58 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 76км
11:47
11:47
64 км.
1 ч. 25 мин.
Пост 81км
11:50
11:51
67 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
11:54
11:54
70 км.
1 ч. 32 мин.
Бужаниново
11:58
11:59
72 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 90км
12:03
12:04
76 км.
1 ч. 41 мин.
Арсаки
12:10
12:10
81 км.
1 ч. 48 мин.
Струнино
12:17
12:18
88 км.
1 ч. 55 мин.
Александров 1
12:27
95 км.
2 ч. 5 мин.
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