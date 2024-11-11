Маршрут следования и продажа билетов
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09:35
2 ч. 2 мин.
11:37
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Маршрут следования поезда 6316 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
09:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
09:46
09:47
7 км.
0 ч. 11 мин.
Лосиноостровская
09:50
09:51
9 км.
0 ч. 15 мин.
Мытищи
09:59
10:00
16 км.
0 ч. 24 мин.
Строитель
10:03
10:04
18 км.
0 ч. 28 мин.
Челюскинская
10:06
10:06
19 км.
0 ч. 31 мин.
Тарасовская
10:08
10:09
20 км.
0 ч. 33 мин.
Клязьма
10:11
10:11
21 км.
0 ч. 36 мин.
Мамонтовская
10:13
10:14
22 км.
0 ч. 38 мин.
Пушкино
10:16
10:18
24 км.
0 ч. 41 мин.
Софрино
10:30
10:30
38 км.
0 ч. 55 мин.
Хотьково
10:41
10:41
52 км.
1 ч. 6 мин.
Семхоз
10:46
10:47
57 км.
1 ч. 11 мин.
Сергиев Посад
10:51
10:52
61 км.
1 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 76км
10:57
10:57
67 км.
1 ч. 22 мин.
Пост 81км
11:00
11:01
70 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 83км
11:04
11:04
73 км.
1 ч. 29 мин.
Бужаниново
11:08
11:09
75 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 90км
11:13
11:14
79 км.
1 ч. 38 мин.
Арсаки
11:19
11:20
84 км.
1 ч. 44 мин.
Струнино
11:27
11:27
91 км.
1 ч. 52 мин.
Александров 1
11:37
98 км.
2 ч. 2 мин.
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