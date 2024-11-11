Маршрут следования и продажа билетов
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08:16
2 ч. 5 мин.
10:21
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Маршрут следования поезда 6315 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
08:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
08:24
08:25
7 км.
0 ч. 8 мин.
Арсаки
08:32
08:33
14 км.
0 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 90км
08:38
08:39
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
08:43
08:44
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
08:48
08:49
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
08:52
08:52
28 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 76км
08:55
08:56
31 км.
0 ч. 39 мин.
Сергиев Посад
09:00
09:01
37 км.
0 ч. 44 мин.
Семхоз
09:05
09:06
41 км.
0 ч. 49 мин.
Хотьково
09:11
09:11
46 км.
0 ч. 55 мин.
Радонеж
09:16
09:17
50 км.
1 ч. 0 мин.
Софрино
09:22
09:23
59 км.
1 ч. 6 мин.
Зеленоградская
09:27
09:27
63 км.
1 ч. 11 мин.
Правда
09:30
09:31
66 км.
1 ч. 14 мин.
Заветы Ильича
09:33
09:34
68 км.
1 ч. 17 мин.
Пушкино
09:37
09:38
71 км.
1 ч. 21 мин.
Клязьма
09:41
09:42
74 км.
1 ч. 25 мин.
Мытищи
09:49
09:50
81 км.
1 ч. 33 мин.
Тайнинская
09:52
09:53
82 км.
1 ч. 36 мин.
Перловская
09:55
09:55
83 км.
1 ч. 39 мин.
Лось
09:58
09:58
84 км.
1 ч. 42 мин.
Лосиноостровская
10:01
10:01
86 км.
1 ч. 45 мин.
Ростокино
10:04
10:06
88 км.
1 ч. 48 мин.
Яуза
10:08
10:08
89 км.
1 ч. 52 мин.
Маленковская
10:10
10:11
90 км.
1 ч. 54 мин.
Москва 3
10:13
10:14
91 км.
1 ч. 57 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:21
93 км.
2 ч. 5 мин.
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