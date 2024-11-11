Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6313 Александров — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:49
2 ч. 20 мин.
10:09
34
Маршрут следования поезда 6313 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
07:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
07:58
07:59
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
08:06
08:06
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
08:11
08:12
19 км.
0 ч. 22 мин.
Бужаниново
08:16
08:17
23 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
08:21
08:22
25 км.
0 ч. 32 мин.
Пост 81км
08:25
08:26
28 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 76км
08:29
08:29
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
08:34
08:35
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
08:39
08:39
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
08:45
08:46
46 км.
0 ч. 56 мин.
Абрамцево
08:49
08:50
48 км.
1 ч. 0 мин.
Радонеж
08:52
08:53
50 км.
1 ч. 3 мин.
Калистово
08:55
08:56
52 км.
1 ч. 6 мин.
Ашукинская
08:58
08:59
55 км.
1 ч. 9 мин.
Софрино
09:02
09:03
58 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 43км
09:05
09:06
60 км.
1 ч. 16 мин.
Зеленоградская
09:08
09:09
62 км.
1 ч. 19 мин.
Правда
09:12
09:12
65 км.
1 ч. 23 мин.
Заветы Ильича
09:15
09:15
67 км.
1 ч. 26 мин.
Пушкино
09:19
09:20
70 км.
1 ч. 30 мин.
Мамонтовская
09:22
09:23
72 км.
1 ч. 33 мин.
Клязьма
09:25
09:25
73 км.
1 ч. 36 мин.
Тарасовская
09:27
09:28
74 км.
1 ч. 38 мин.
Челюскинская
09:30
09:30
75 км.
1 ч. 41 мин.
Строитель
09:33
09:33
76 км.
1 ч. 44 мин.
Мытищи
09:37
09:38
78 км.
1 ч. 48 мин.
Лось
09:43
09:43
82 км.
1 ч. 54 мин.
Лосиноостровская
09:46
09:47
84 км.
1 ч. 57 мин.
Ростокино
09:50
09:52
86 км.
2 ч. 1 мин.
Яуза
09:54
09:55
87 км.
2 ч. 5 мин.
Маленковская
09:57
09:58
88 км.
2 ч. 8 мин.
Москва 3
10:01
10:02
89 км.
2 ч. 12 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:09
91 км.
2 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Александров → Москва Распечатать расписание поезда