Маршрут следования и продажа билетов
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08:40
2 ч. 6 мин.
10:46
26
Маршрут следования поезда 6312 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
08:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
08:49
08:51
7 км.
0 ч. 9 мин.
Лосиноостровская
08:53
08:54
9 км.
0 ч. 13 мин.
Мытищи
09:00
09:01
16 км.
0 ч. 20 мин.
Челюскинская
09:06
09:06
20 км.
0 ч. 26 мин.
Пушкино
09:12
09:13
27 км.
0 ч. 32 мин.
Заветы Ильича
09:16
09:17
30 км.
0 ч. 36 мин.
Правда
09:20
09:20
32 км.
0 ч. 40 мин.
Зеленоградская
09:24
09:24
35 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 43км
09:27
09:27
37 км.
0 ч. 47 мин.
Софрино
09:30
09:30
39 км.
0 ч. 50 мин.
Ашукинская
09:33
09:34
42 км.
0 ч. 53 мин.
Калистово
09:37
09:37
45 км.
0 ч. 57 мин.
Радонеж
09:40
09:40
47 км.
1 ч. 0 мин.
Абрамцево
09:43
09:43
49 км.
1 ч. 3 мин.
Хотьково
09:47
09:48
51 км.
1 ч. 7 мин.
Семхоз
09:53
09:53
56 км.
1 ч. 13 мин.
Сергиев Посад
09:58
09:59
60 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 76км
10:04
10:04
66 км.
1 ч. 24 мин.
Пост 81км
10:07
10:08
69 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 83км
10:11
10:11
72 км.
1 ч. 31 мин.
Бужаниново
10:15
10:16
74 км.
1 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 90км
10:20
10:21
78 км.
1 ч. 40 мин.
Арсаки
10:27
10:28
83 км.
1 ч. 47 мин.
Струнино
10:35
10:36
90 км.
1 ч. 55 мин.
Александров 1
10:46
97 км.
2 ч. 6 мин.
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