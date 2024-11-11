Маршрут следования и продажа билетов
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06:38
2 ч. 9 мин.
08:47
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Маршрут следования поезда 6309 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
06:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
06:47
06:48
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
06:55
06:56
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
07:01
07:01
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
07:06
07:07
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
07:11
07:11
25 км.
0 ч. 33 мин.
Пост 81км
07:14
07:15
28 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 76км
07:18
07:18
31 км.
0 ч. 40 мин.
Сергиев Посад
07:23
07:24
37 км.
0 ч. 45 мин.
Семхоз
07:28
07:28
41 км.
0 ч. 50 мин.
Хотьково
07:34
07:35
46 км.
0 ч. 56 мин.
Софрино
07:45
07:46
60 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 43км
07:48
07:49
62 км.
1 ч. 10 мин.
Правда
07:53
07:54
68 км.
1 ч. 15 мин.
Заветы Ильича
07:56
07:57
70 км.
1 ч. 18 мин.
Пушкино
08:00
08:01
73 км.
1 ч. 22 мин.
Мамонтовская
08:03
08:04
75 км.
1 ч. 25 мин.
Тарасовская
08:07
08:07
78 км.
1 ч. 29 мин.
Челюскинская
08:09
08:10
79 км.
1 ч. 31 мин.
Строитель
08:12
08:13
80 км.
1 ч. 34 мин.
Мытищи
08:16
08:17
82 км.
1 ч. 38 мин.
Тайнинская
08:20
08:20
83 км.
1 ч. 42 мин.
Перловская
08:22
08:23
84 км.
1 ч. 44 мин.
Лось
08:25
08:26
85 км.
1 ч. 47 мин.
Лосиноостровская
08:28
08:29
87 км.
1 ч. 50 мин.
Ростокино
08:31
08:32
89 км.
1 ч. 53 мин.
Яуза
08:34
08:35
90 км.
1 ч. 56 мин.
Маленковская
08:37
08:37
91 км.
1 ч. 59 мин.
Москва 3
08:40
08:41
92 км.
2 ч. 2 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
08:47
94 км.
2 ч. 9 мин.
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