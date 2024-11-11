Маршрут следования и продажа билетов
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03:54
2 ч. 21 мин.
06:15
24
Маршрут следования поезда 6301 Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
03:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
04:03
04:04
7 км.
0 ч. 9 мин.
Арсаки
04:11
04:12
14 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 90км
04:17
04:17
19 км.
0 ч. 23 мин.
Бужаниново
04:22
04:35
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 83км
04:39
04:39
25 км.
0 ч. 45 мин.
Пост 81км
04:43
04:43
28 км.
0 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 76км
04:47
04:48
31 км.
0 ч. 53 мин.
Сергиев Посад
04:53
04:54
37 км.
0 ч. 59 мин.
Семхоз
04:58
04:59
41 км.
1 ч. 4 мин.
Хотьково
05:04
05:05
46 км.
1 ч. 10 мин.
Абрамцево
05:08
05:09
48 км.
1 ч. 14 мин.
Радонеж
05:11
05:12
50 км.
1 ч. 17 мин.
Калистово
05:14
05:15
52 км.
1 ч. 20 мин.
Ашукинская
05:17
05:18
55 км.
1 ч. 23 мин.
Софрино
05:20
05:21
58 км.
1 ч. 26 мин.
Пушкино
05:33
05:34
72 км.
1 ч. 39 мин.
Мамонтовская
05:37
05:37
74 км.
1 ч. 43 мин.
Челюскинская
05:42
05:43
79 км.
1 ч. 48 мин.
Строитель
05:46
05:47
80 км.
1 ч. 52 мин.
Мытищи
05:51
05:52
82 км.
1 ч. 57 мин.
Лосиноостровская
05:58
05:59
89 км.
2 ч. 4 мин.
Ростокино
06:02
06:03
91 км.
2 ч. 8 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:15
98 км.
2 ч. 21 мин.
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