Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6299 Дубна — Кубинка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Кубинка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
19:41
19:42
4 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 122км
19:47
19:47
9 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 119км
19:50
19:51
11 км.
0 ч. 20 мин.
Мельдино
19:54
19:55
14 км.
0 ч. 24 мин.
Темпы
19:58
19:58
17 км.
0 ч. 28 мин.
Запрудная
20:06
20:06
27 км.
0 ч. 36 мин.
Вербилки
20:25
20:30
37 км.
0 ч. 55 мин.
Орудьево
20:38
20:39
47 км.
1 ч. 8 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
20:42
20:42
50 км.
1 ч. 12 мин.
Дмитров
20:53
20:54
59 км.
1 ч. 23 мин.
Яхрома
20:59
21:00
64 км.
1 ч. 29 мин.
Турист
21:05
21:05
68 км.
1 ч. 35 мин.
Морозки
21:09
21:09
72 км.
1 ч. 39 мин.
Икша
21:13
21:14
76 км.
1 ч. 43 мин.
Трудовая
21:19
21:20
81 км.
1 ч. 49 мин.
Катуар
21:24
21:24
84 км.
1 ч. 54 мин.
Некрасовская
21:26
21:27
85 км.
1 ч. 56 мин.
Луговая
21:30
21:31
87 км.
2 ч. 0 мин.
Депо
21:33
21:34
89 км.
2 ч. 3 мин.
Лобня
21:37
21:38
90 км.
2 ч. 7 мин.
Шереметьевская
21:42
21:43
93 км.
2 ч. 12 мин.
Хлебниково
21:45
21:45
94 км.
2 ч. 15 мин.
Водники
21:48
21:48
96 км.
2 ч. 18 мин.
Долгопрудная
21:50
21:51
97 км.
2 ч. 20 мин.
Новодачная
21:53
21:53
98 км.
2 ч. 23 мин.
Марк
21:56
21:57
100 км.
2 ч. 26 мин.
Лианозово
21:58
21:59
101 км.
2 ч. 28 мин.
Бескудниково
22:02
22:02
102 км.
2 ч. 32 мин.
Дегунино
22:04
22:05
103 км.
2 ч. 34 мин.
Окружная
22:07
22:08
105 км.
2 ч. 37 мин.
Тимирязевская
22:13
22:14
108 км.
2 ч. 43 мин.
Москва Савеловская
22:20
22:21
110 км.
2 ч. 50 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
22:26
22:27
112 км.
2 ч. 56 мин.
Беговая
22:31
22:32
113 км.
3 ч. 1 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
22:35
22:36
115 км.
3 ч. 5 мин.
Фили
22:38
22:39
116 км.
3 ч. 8 мин.
Славянский Бульвар
22:43
22:44
119 км.
3 ч. 13 мин.
Кунцевская
22:46
22:47
120 км.
3 ч. 16 мин.
Рабочий Поселок
22:50
22:50
122 км.
3 ч. 20 мин.
Сетунь
22:52
22:53
123 км.
3 ч. 22 мин.
Немчиновка
22:55
22:55
124 км.
3 ч. 25 мин.
Сколково
22:58
22:59
126 км.
3 ч. 28 мин.
Баковка
23:01
23:02
128 км.
3 ч. 31 мин.
Одинцово
23:05
23:06
130 км.
3 ч. 35 мин.
Отрадное
23:09
23:09
132 км.
3 ч. 39 мин.
Пионерская
23:12
23:12
134 км.
3 ч. 42 мин.
Перхушково
23:14
23:15
135 км.
3 ч. 44 мин.
Здравница
23:17
23:18
137 км.
3 ч. 47 мин.
Жаворонки
23:21
23:22
140 км.
3 ч. 51 мин.
Дачное
23:24
23:24
142 км.
3 ч. 54 мин.
Малая Вязема
23:27
23:27
144 км.
3 ч. 57 мин.
Голицыно
23:30
23:31
146 км.
4 ч. 0 мин.
Сушкинская
23:36
23:37
153 км.
4 ч. 6 мин.
Петелино
23:40
23:40
156 км.
4 ч. 10 мин.
Часцовская
23:42
23:43
158 км.
4 ч. 12 мин.
Портновская
23:45
23:46
160 км.
4 ч. 15 мин.
Кубинка 1
23:51
163 км.
4 ч. 21 мин.
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