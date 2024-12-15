Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6287 Дубна — Голицыно на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Голицыно с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
17:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
18:08
18:12
4 км.
0 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 122км
18:16
18:17
9 км.
0 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 119км
18:20
18:20
11 км.
0 ч. 24 мин.
Мельдино
18:24
18:25
14 км.
0 ч. 28 мин.
Темпы
18:28
18:29
17 км.
0 ч. 32 мин.
Запрудная
18:36
18:37
27 км.
0 ч. 40 мин.
Соревнование
18:42
18:43
31 км.
0 ч. 46 мин.
Вербилки
18:53
18:54
39 км.
0 ч. 57 мин.
Орудьево
19:03
19:04
49 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
19:07
19:08
52 км.
1 ч. 11 мин.
Каналстрой
19:13
19:13
56 км.
1 ч. 17 мин.
Дмитров
19:20
19:25
61 км.
1 ч. 24 мин.
Яхрома
19:30
19:31
66 км.
1 ч. 34 мин.
Турист
19:36
19:36
70 км.
1 ч. 40 мин.
Морозки
19:40
19:40
74 км.
1 ч. 44 мин.
Икша
19:44
19:45
78 км.
1 ч. 48 мин.
Трудовая
19:50
19:50
83 км.
1 ч. 54 мин.
Катуар
19:54
19:55
86 км.
1 ч. 58 мин.
Некрасовская
19:57
19:57
87 км.
2 ч. 1 мин.
Луговая
20:00
20:01
89 км.
2 ч. 4 мин.
Депо
20:04
20:04
91 км.
2 ч. 8 мин.
Лобня
20:07
20:08
92 км.
2 ч. 11 мин.
Шереметьевская
20:12
20:13
95 км.
2 ч. 16 мин.
Хлебниково
20:15
20:15
96 км.
2 ч. 19 мин.
Водники
20:18
20:18
98 км.
2 ч. 22 мин.
Долгопрудная
20:20
20:21
99 км.
2 ч. 24 мин.
Новодачная
20:23
20:23
100 км.
2 ч. 27 мин.
Марк
20:26
20:27
102 км.
2 ч. 30 мин.
Лианозово
20:28
20:29
103 км.
2 ч. 32 мин.
Бескудниково
20:32
20:32
104 км.
2 ч. 36 мин.
Дегунино
20:34
20:35
105 км.
2 ч. 38 мин.
Окружная
20:37
20:38
107 км.
2 ч. 41 мин.
Тимирязевская
20:43
20:44
110 км.
2 ч. 47 мин.
Москва Савеловская
20:50
20:51
112 км.
2 ч. 54 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:56
20:57
114 км.
3 ч. 0 мин.
Беговая
21:01
21:02
115 км.
3 ч. 5 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
21:05
21:06
117 км.
3 ч. 9 мин.
Фили
21:08
21:09
118 км.
3 ч. 12 мин.
Славянский Бульвар
21:13
21:14
121 км.
3 ч. 17 мин.
Кунцевская
21:16
21:17
122 км.
3 ч. 20 мин.
Рабочий Поселок
21:20
21:20
124 км.
3 ч. 24 мин.
Сетунь
21:22
21:23
125 км.
3 ч. 26 мин.
Немчиновка
21:25
21:25
126 км.
3 ч. 29 мин.
Сколково
21:28
21:29
128 км.
3 ч. 32 мин.
Баковка
21:31
21:32
130 км.
3 ч. 35 мин.
Одинцово
21:35
21:36
132 км.
3 ч. 39 мин.
Пионерская
21:40
21:41
136 км.
3 ч. 44 мин.
Здравница
21:44
21:45
140 км.
3 ч. 48 мин.
Дачное
21:49
21:50
145 км.
3 ч. 53 мин.
Голицыно
21:55
150 км.
3 ч. 59 мин.
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