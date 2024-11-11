Маршрут следования и продажа билетов
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23:10
9 ч. 41 мин.
08:51
22
Маршрут следования поезда 625Ц Атырау (Казахстан) — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Атырау (Казахстан) — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Атырау
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Махамбет
23:24
23:27
7 км.
0 ч. 14 мин.
Кызылжар
23:41
23:44
18 км.
0 ч. 31 мин.
Туманное
00:03
00:06
32 км.
0 ч. 53 мин.
Разъезд №16
00:22
00:25
57 км.
1 ч. 12 мин.
Баксай
00:42
00:45
60 км.
1 ч. 32 мин.
Ак-Кистау
01:00
01:05
73 км.
1 ч. 50 мин.
Разъезд №15
01:23
01:26
95 км.
2 ч. 13 мин.
Разъезд №14
01:39
01:42
110 км.
2 ч. 29 мин.
Нарын
01:56
01:59
113 км.
2 ч. 46 мин.
Сазанкурак
02:15
02:18
127 км.
3 ч. 5 мин.
Разъезд №11
02:31
02:34
140 км.
3 ч. 21 мин.
Исатай
02:48
02:58
155 км.
3 ч. 38 мин.
Разъезд №10
03:17
03:20
168 км.
4 ч. 7 мин.
Разъезд №9
03:41
03:51
182 км.
4 ч. 31 мин.
Афанасьево
04:11
04:13
195 км.
5 ч. 1 мин.
Разъезд №7
04:30
04:32
209 км.
5 ч. 20 мин.
Разъезд №6
04:51
04:53
224 км.
5 ч. 41 мин.
Ганюшкино
05:09
06:29
232 км.
5 ч. 59 мин.
Дины Нурпеисовой
07:22
07:32
271 км.
8 ч. 12 мин.
Аксарайская
06:26
07:46
313 км.
7 ч. 16 мин.
Астрахань
08:51
361 км.
9 ч. 41 мин.
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