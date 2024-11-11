Маршрут следования и продажа билетов
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16:42
4 ч. 3 мин.
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Маршрут следования поезда 6252 Звенигород — Дубна (ст. Большая Волга) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Звенигород — Дубна (ст. Большая Волга) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Звенигород
16:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скоротово
16:49
16:49
3 км.
0 ч. 7 мин.
Хлюпино
16:53
16:53
6 км.
0 ч. 11 мин.
Захарово
16:57
16:58
8 км.
0 ч. 15 мин.
Голицыно
17:05
17:06
11 км.
0 ч. 23 мин.
Малая Вязема
17:09
17:09
13 км.
0 ч. 27 мин.
Дачное
17:12
17:12
15 км.
0 ч. 30 мин.
Жаворонки
17:14
17:15
17 км.
0 ч. 32 мин.
Здравница
17:18
17:19
20 км.
0 ч. 36 мин.
Перхушково
17:21
17:22
22 км.
0 ч. 39 мин.
Пионерская
17:24
17:24
23 км.
0 ч. 42 мин.
Отрадное
17:27
17:27
25 км.
0 ч. 45 мин.
Одинцово
17:30
17:31
27 км.
0 ч. 48 мин.
Баковка
17:35
17:35
29 км.
0 ч. 53 мин.
Сколково
17:38
17:38
31 км.
0 ч. 56 мин.
Немчиновка
17:41
17:42
33 км.
0 ч. 59 мин.
Сетунь
17:44
17:44
34 км.
1 ч. 2 мин.
Рабочий Поселок
17:46
17:47
35 км.
1 ч. 4 мин.
Кунцевская
17:49
17:50
37 км.
1 ч. 7 мин.
Славянский Бульвар
17:52
17:53
38 км.
1 ч. 10 мин.
Фили
17:57
17:58
41 км.
1 ч. 15 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
18:00
18:01
42 км.
1 ч. 18 мин.
Беговая
18:04
18:05
44 км.
1 ч. 22 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:10
18:11
45 км.
1 ч. 28 мин.
Москва Савеловская
18:16
18:17
47 км.
1 ч. 34 мин.
Тимирязевская
18:23
18:23
49 км.
1 ч. 41 мин.
Окружная
18:29
18:30
52 км.
1 ч. 47 мин.
Дегунино
18:32
18:32
54 км.
1 ч. 50 мин.
Бескудниково
18:34
18:35
55 км.
1 ч. 52 мин.
Лианозово
18:38
18:38
56 км.
1 ч. 56 мин.
Марк
18:40
18:41
57 км.
1 ч. 58 мин.
Новодачная
18:43
18:44
59 км.
2 ч. 1 мин.
Долгопрудная
18:46
18:46
60 км.
2 ч. 4 мин.
Водники
18:48
18:49
61 км.
2 ч. 6 мин.
Хлебниково
18:51
18:52
63 км.
2 ч. 9 мин.
Шереметьевская
18:54
18:54
64 км.
2 ч. 12 мин.
Лобня
18:58
18:59
67 км.
2 ч. 16 мин.
Депо
19:01
19:01
68 км.
2 ч. 19 мин.
Некрасовская
19:06
19:07
73 км.
2 ч. 24 мин.
Катуар
19:09
19:09
74 км.
2 ч. 27 мин.
Трудовая
19:12
19:13
77 км.
2 ч. 30 мин.
Икша
19:19
19:20
82 км.
2 ч. 37 мин.
Морозки
19:24
19:24
86 км.
2 ч. 42 мин.
Турист
19:28
19:28
90 км.
2 ч. 46 мин.
Яхрома
19:33
19:34
94 км.
2 ч. 51 мин.
Дмитров
19:40
19:43
99 км.
2 ч. 58 мин.
Каналстрой
19:49
19:49
104 км.
3 ч. 7 мин.
Орудьево
19:56
19:56
110 км.
3 ч. 14 мин.
Вербилки
20:06
20:06
120 км.
3 ч. 24 мин.
Соревнование
20:14
20:15
128 км.
3 ч. 32 мин.
Запрудная
20:19
20:20
132 км.
3 ч. 37 мин.
Темпы
20:27
20:28
142 км.
3 ч. 45 мин.
Мельдино
20:31
20:31
145 км.
3 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 119км
20:35
20:35
148 км.
3 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 122км
20:38
20:39
150 км.
3 ч. 56 мин.
Большая Волга
20:45
155 км.
4 ч. 3 мин.
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