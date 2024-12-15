Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6235 Дубна — Голицыно. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6235 Дубна — Голицыно на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Голицыно с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
14:12
14:14
4 км.
0 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 122км
14:19
14:20
9 км.
0 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 119км
14:23
14:24
11 км.
0 ч. 23 мин.
Мельдино
14:27
14:28
14 км.
0 ч. 27 мин.
Темпы
14:31
14:32
17 км.
0 ч. 31 мин.
Запрудная
14:39
14:40
27 км.
0 ч. 39 мин.
Соревнование
14:44
14:45
31 км.
0 ч. 44 мин.
Вербилки
14:54
14:56
39 км.
0 ч. 54 мин.
Орудьево
15:04
15:05
49 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
15:08
15:08
52 км.
1 ч. 8 мин.
Каналстрой
15:13
15:17
56 км.
1 ч. 13 мин.
Дмитров
15:24
15:25
61 км.
1 ч. 24 мин.
Яхрома
15:30
15:31
66 км.
1 ч. 30 мин.
Турист
15:36
15:36
70 км.
1 ч. 36 мин.
Морозки
15:40
15:40
74 км.
1 ч. 40 мин.
Икша
15:44
15:45
78 км.
1 ч. 44 мин.
Катуар
15:53
15:54
87 км.
1 ч. 53 мин.
Некрасовская
15:56
15:56
88 км.
1 ч. 56 мин.
Луговая
15:59
16:00
90 км.
1 ч. 59 мин.
Депо
16:03
16:03
92 км.
2 ч. 3 мин.
Лобня
16:07
16:08
93 км.
2 ч. 7 мин.
Шереметьевская
16:12
16:13
96 км.
2 ч. 12 мин.
Хлебниково
16:15
16:15
97 км.
2 ч. 15 мин.
Водники
16:18
16:18
99 км.
2 ч. 18 мин.
Долгопрудная
16:20
16:21
100 км.
2 ч. 20 мин.
Новодачная
16:23
16:23
101 км.
2 ч. 23 мин.
Марк
16:26
16:27
103 км.
2 ч. 26 мин.
Лианозово
16:28
16:29
104 км.
2 ч. 28 мин.
Бескудниково
16:32
16:32
105 км.
2 ч. 32 мин.
Дегунино
16:34
16:35
106 км.
2 ч. 34 мин.
Окружная
16:37
16:38
108 км.
2 ч. 37 мин.
Тимирязевская
16:43
16:44
111 км.
2 ч. 43 мин.
Москва Савеловская
16:50
16:51
113 км.
2 ч. 50 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:56
16:57
115 км.
2 ч. 56 мин.
Беговая
17:01
17:02
116 км.
3 ч. 1 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
17:05
17:06
118 км.
3 ч. 5 мин.
Фили
17:08
17:09
119 км.
3 ч. 8 мин.
Славянский Бульвар
17:13
17:14
122 км.
3 ч. 13 мин.
Кунцевская
17:16
17:17
123 км.
3 ч. 16 мин.
Рабочий Поселок
17:20
17:20
125 км.
3 ч. 20 мин.
Сетунь
17:22
17:23
126 км.
3 ч. 22 мин.
Немчиновка
17:25
17:25
127 км.
3 ч. 25 мин.
Сколково
17:28
17:29
129 км.
3 ч. 28 мин.
Баковка
17:31
17:32
131 км.
3 ч. 31 мин.
Одинцово
17:35
17:36
133 км.
3 ч. 35 мин.
Пионерская
17:41
17:41
137 км.
3 ч. 41 мин.
Перхушково
17:43
17:44
138 км.
3 ч. 43 мин.
Жаворонки
17:49
17:49
143 км.
3 ч. 49 мин.
Малая Вязема
17:53
17:53
147 км.
3 ч. 53 мин.
Голицыно
17:57
149 км.
3 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Дубна → Голицыно Распечатать расписание поезда