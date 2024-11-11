Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6228 Белгород — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
15:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беломестная
15:26
15:27
9 км.
0 ч. 9 мин.
Шопино
15:31
15:32
12 км.
0 ч. 14 мин.
Терновка
15:35
15:35
14 км.
0 ч. 18 мин.
Вислое
15:37
15:38
16 км.
0 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 676км
15:40
15:41
17 км.
0 ч. 23 мин.
Гостищево
15:44
15:45
19 км.
0 ч. 27 мин.
Озерово
15:49
15:50
21 км.
0 ч. 32 мин.
Сажное
15:53
15:54
24 км.
0 ч. 36 мин.
Тетеревино
15:59
15:59
28 км.
0 ч. 42 мин.
Беленихино
16:05
16:06
35 км.
0 ч. 48 мин.
Танковое Поле
16:11
16:12
40 км.
0 ч. 54 мин.
Звонница
16:15
16:15
44 км.
0 ч. 58 мин.
Парк Победы
16:17
16:18
45 км.
1 ч. 0 мин.
Прохоровка
16:23
16:24
48 км.
1 ч. 6 мин.
Музейный Комплекс
16:25
16:28
49 км.
1 ч. 8 мин.
Ельниково
16:36
16:36
58 км.
1 ч. 19 мин.
Ольшанка
16:41
16:41
63 км.
1 ч. 24 мин.
Вихровка
16:46
16:47
67 км.
1 ч. 29 мин.
Ржава
16:53
16:55
71 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 609км
16:59
17:00
75 км.
1 ч. 42 мин.
Сараевка
17:06
17:21
81 км.
1 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 600км
17:24
17:25
83 км.
2 ч. 7 мин.
Надежевка
17:29
17:29
86 км.
2 ч. 12 мин.
Солнцево
17:34
17:35
91 км.
2 ч. 17 мин.
Гридасово
17:39
17:39
96 км.
2 ч. 22 мин.
Шумаково
17:45
17:46
101 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 574км
17:52
17:52
107 км.
2 ч. 35 мин.
Красниково
17:55
17:56
109 км.
2 ч. 38 мин.
Гуторово
17:58
17:59
111 км.
2 ч. 41 мин.
Полевая
18:04
18:05
116 км.
2 ч. 47 мин.
Колодное
18:11
18:11
122 км.
2 ч. 54 мин.
Заплава
18:14
18:15
125 км.
2 ч. 57 мин.
Конарево
18:18
18:19
128 км.
3 ч. 1 мин.
Клюква
18:24
18:25
133 км.
3 ч. 7 мин.
Курск
18:35
139 км.
3 ч. 18 мин.
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