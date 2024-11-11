Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6221 Армавир — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Армавир — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Армавир Ростовский
Армавир-1
14:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кубанская
15:02
15:03
18 км.
0 ч. 15 мин.
Отрадо-Кубанская
15:15
15:16
35 км.
0 ч. 28 мин.
Гулькевичи
15:29
15:30
51 км.
0 ч. 42 мин.
Гирей
15:37
15:38
56 км.
0 ч. 50 мин.
Кавказская
15:48
15:52
63 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 7км
16:01
16:02
69 км.
1 ч. 14 мин.
Милованово
16:08
16:09
73 км.
1 ч. 21 мин.
Касиновка
16:18
16:19
83 км.
1 ч. 31 мин.
Гречишкино
16:31
16:32
93 км.
1 ч. 44 мин.
Потаенный
16:43
16:44
103 км.
1 ч. 56 мин.
Ладожская
16:56
16:57
113 км.
2 ч. 9 мин.
Двубратский
17:10
17:11
123 км.
2 ч. 23 мин.
Усть-Лабинская
17:21
17:22
132 км.
2 ч. 34 мин.
Остановочный Пункт 78км(Сахарный З-Д
17:27
17:28
182 км.
2 ч. 40 мин.
Варилка
17:36
17:43
222 км.
2 ч. 49 мин.
Редутский
17:51
17:52
230 км.
3 ч. 4 мин.
Васюринская
18:02
18:03
239 км.
3 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 106км
18:06
18:06
240 км.
3 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 107км
18:09
18:09
241 км.
3 ч. 22 мин.
Остановочный Пункт 108км
18:12
18:12
242 км.
3 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 113км
18:18
18:18
247 км.
3 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 116км
18:36
18:36
249 км.
3 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 117км
18:39
18:39
250 км.
3 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 118км
18:42
18:42
251 км.
3 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 120км
18:45
18:45
252 км.
3 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 121км
18:48
18:48
253 км.
4 ч. 1 мин.
Пашковская
18:55
18:56
257 км.
4 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 128км
19:00
19:00
259 км.
4 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 130км
19:03
19:03
260 км.
4 ч. 16 мин.
Краснодар-Сортировочный
19:09
19:10
261 км.
4 ч. 22 мин.
Краснодар 1
19:18
267 км.
4 ч. 31 мин.
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