Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6211 Данилов — Кострома. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6211 Данилов — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Данилов — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Данилов
16:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пантелеево
17:05
17:06
10 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 343км
17:10
17:10
12 км.
0 ч. 16 мин.
Путятино
17:16
17:17
19 км.
0 ч. 22 мин.
Платформа 331км
17:20
17:20
22 км.
0 ч. 26 мин.
Догадцево
17:25
17:26
27 км.
0 ч. 31 мин.
Платформа 322км
17:29
17:29
30 км.
0 ч. 35 мин.
Пучковский
17:34
17:35
32 км.
0 ч. 40 мин.
Уткино
17:41
17:42
38 км.
0 ч. 47 мин.
Платформа 310км
Участок Филино-Уткино
17:44
17:45
40 км.
0 ч. 50 мин.
Левцово
17:47
17:47
43 км.
0 ч. 53 мин.
Платформа 306км
17:49
17:50
44 км.
0 ч. 55 мин.
Коченятино
17:52
17:52
46 км.
0 ч. 58 мин.
Сосновцы
17:56
17:57
50 км.
1 ч. 2 мин.
Платформа 296км
Участок Филино-Уткино
17:59
17:59
51 км.
1 ч. 5 мин.
Филино
18:05
18:08
52 км.
1 ч. 11 мин.
Приволжье
18:14
18:15
56 км.
1 ч. 20 мин.
Депо
18:21
18:22
59 км.
1 ч. 27 мин.
Ярославль
Главный
18:25
18:27
60 км.
1 ч. 31 мин.
Которосль
18:32
18:32
62 км.
1 ч. 38 мин.
Ярославль
Пассажирский
18:37
18:38
63 км.
1 ч. 43 мин.
Дунайка
18:44
18:45
68 км.
1 ч. 50 мин.
Липовая Гора
18:47
18:48
69 км.
1 ч. 53 мин.
Телищево
18:51
18:52
72 км.
1 ч. 57 мин.
Платформа 296км
Участок Телищево-Лютово
18:57
18:58
77 км.
2 ч. 3 мин.
Лютово
19:03
19:04
81 км.
2 ч. 9 мин.
Платформа 305км
19:08
19:08
85 км.
2 ч. 14 мин.
Тощиха
19:11
19:12
86 км.
2 ч. 17 мин.
Платформа 310км
Участок Тощиха-Бурмакино
19:15
19:15
89 км.
2 ч. 21 мин.
Бурмакино
19:20
19:21
93 км.
2 ч. 26 мин.
Платформа 318км
19:24
19:24
96 км.
2 ч. 30 мин.
Сахареж
19:27
19:29
98 км.
2 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 323км
19:33
19:33
100 км.
2 ч. 39 мин.
Нерехта
19:40
19:45
105 км.
2 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 334км
19:50
19:50
109 км.
2 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 341км
19:55
19:56
113 км.
3 ч. 1 мин.
Неверово
20:01
20:01
116 км.
3 ч. 7 мин.
Космынино
20:07
20:25
122 км.
3 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 356км
20:29
20:29
126 км.
3 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 358км
20:32
20:33
128 км.
3 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 361км
20:37
20:37
131 км.
3 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 362км
20:38
20:39
132 км.
3 ч. 44 мин.
Каримово
20:43
20:43
134 км.
3 ч. 49 мин.
Малышково
20:48
20:49
139 км.
3 ч. 54 мин.
Кострома Новая
20:57
143 км.
4 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Данилов → Кострома Распечатать расписание поезда