Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6198 Одинцово — Дубна. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6198 Одинцово — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Одинцово — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Одинцово
13:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Баковка
13:36
13:36
2 км.
0 ч. 4 мин.
Сколково
13:39
13:39
4 км.
0 ч. 7 мин.
Немчиновка
13:42
13:43
6 км.
0 ч. 10 мин.
Сетунь
13:45
13:45
7 км.
0 ч. 13 мин.
Рабочий Поселок
13:47
13:48
8 км.
0 ч. 15 мин.
Кунцевская
13:50
13:51
10 км.
0 ч. 18 мин.
Славянский Бульвар
13:53
13:54
11 км.
0 ч. 21 мин.
Фили
13:58
13:59
14 км.
0 ч. 26 мин.
Тестовская
Москва-Сити, Мцд-1
14:01
14:02
15 км.
0 ч. 29 мин.
Беговая
14:05
14:06
17 км.
0 ч. 33 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
14:11
14:12
18 км.
0 ч. 39 мин.
Москва Савеловская
14:17
14:18
20 км.
0 ч. 45 мин.
Тимирязевская
14:24
14:24
22 км.
0 ч. 52 мин.
Окружная
14:30
14:31
25 км.
0 ч. 58 мин.
Дегунино
14:33
14:33
27 км.
1 ч. 1 мин.
Бескудниково
14:35
14:36
28 км.
1 ч. 3 мин.
Лианозово
14:39
14:39
29 км.
1 ч. 7 мин.
Марк
14:41
14:42
30 км.
1 ч. 9 мин.
Новодачная
14:44
14:45
32 км.
1 ч. 12 мин.
Долгопрудная
14:47
14:47
33 км.
1 ч. 15 мин.
Водники
14:49
14:50
34 км.
1 ч. 17 мин.
Хлебниково
14:52
14:53
36 км.
1 ч. 20 мин.
Шереметьевская
14:55
14:55
37 км.
1 ч. 23 мин.
Лобня
14:59
15:00
40 км.
1 ч. 27 мин.
Депо
15:02
15:02
41 км.
1 ч. 30 мин.
Луговая
15:05
15:06
43 км.
1 ч. 33 мин.
Катуар
15:10
15:11
47 км.
1 ч. 38 мин.
Трудовая
15:14
15:14
50 км.
1 ч. 42 мин.
Икша
15:20
15:21
55 км.
1 ч. 48 мин.
Морозки
15:25
15:26
59 км.
1 ч. 53 мин.
Турист
15:30
15:30
63 км.
1 ч. 58 мин.
Яхрома
15:35
15:36
67 км.
2 ч. 3 мин.
Дмитров
15:42
15:43
72 км.
2 ч. 10 мин.
Каналстрой
15:50
15:54
77 км.
2 ч. 18 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
15:59
15:59
81 км.
2 ч. 27 мин.
Орудьево
16:02
16:03
84 км.
2 ч. 30 мин.
Вербилки
16:13
16:24
94 км.
2 ч. 41 мин.
Соревнование
16:32
16:33
102 км.
3 ч. 0 мин.
Запрудная
16:37
16:38
106 км.
3 ч. 5 мин.
Темпы
16:45
16:46
116 км.
3 ч. 13 мин.
Мельдино
16:49
16:50
119 км.
3 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 119км
16:54
16:54
122 км.
3 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 122км
16:58
16:59
124 км.
3 ч. 26 мин.
Большая Волга
17:05
17:06
129 км.
3 ч. 33 мин.
Дубна
17:19
133 км.
3 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Одинцово → Дубна Распечатать расписание поезда