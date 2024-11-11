Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6165 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
23:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
23:21
23:21
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
23:25
23:26
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
23:28
23:29
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
23:35
23:35
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
23:53
23:54
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
00:00
00:00
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
00:05
00:05
47 км.
0 ч. 52 мин.
Бекасово 1
00:12
00:12
54 км.
0 ч. 59 мин.
Зосимова Пустынь
00:16
00:17
56 км.
1 ч. 3 мин.
Нара
00:23
00:24
61 км.
1 ч. 10 мин.
Латышская
00:31
00:32
64 км.
1 ч. 18 мин.
Башкино
00:36
00:36
69 км.
1 ч. 23 мин.
Ворсино
00:43
00:43
77 км.
1 ч. 30 мин.
Балабаново
00:49
00:50
83 км.
1 ч. 36 мин.
Обнинское
00:59
01:00
93 км.
1 ч. 46 мин.
Шемякино
01:07
01:07
98 км.
1 ч. 54 мин.
Малоярославец
01:15
01:16
104 км.
2 ч. 2 мин.
Ерденево
01:24
01:25
114 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 140км
01:30
01:31
120 км.
2 ч. 17 мин.
Суходрев
01:36
01:37
127 км.
2 ч. 23 мин.
Тихонова Пустынь
01:54
01:54
148 км.
2 ч. 41 мин.
Муратовка
01:58
01:59
150 км.
2 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
02:03
02:04
153 км.
2 ч. 50 мин.
Азарово
02:10
02:10
158 км.
2 ч. 57 мин.
Калуга 1
02:18
162 км.
3 ч. 5 мин.
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