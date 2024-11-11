Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6163 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
21:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
21:20
21:20
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
21:24
21:25
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
21:27
21:28
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
21:34
21:34
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
21:52
21:53
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
21:59
21:59
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
22:04
22:04
47 км.
0 ч. 52 мин.
Бекасово 1
22:10
22:10
54 км.
0 ч. 58 мин.
Нара
22:17
22:18
61 км.
1 ч. 5 мин.
Латышская
22:24
22:24
64 км.
1 ч. 12 мин.
Башкино
22:28
22:29
69 км.
1 ч. 16 мин.
Ворсино
22:35
22:36
77 км.
1 ч. 23 мин.
Балабаново
22:41
22:42
83 км.
1 ч. 29 мин.
Обнинское
22:52
22:53
93 км.
1 ч. 40 мин.
Шемякино
22:59
23:00
98 км.
1 ч. 47 мин.
Малоярославец
23:07
23:08
104 км.
1 ч. 55 мин.
Ерденево
23:17
23:17
114 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 140км
23:23
23:23
120 км.
2 ч. 11 мин.
Суходрев
23:29
23:29
127 км.
2 ч. 17 мин.
Родинка
23:33
23:34
132 км.
2 ч. 21 мин.
Сляднево
23:39
23:39
138 км.
2 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 167км
23:46
23:47
145 км.
2 ч. 34 мин.
Тихонова Пустынь
23:51
23:51
147 км.
2 ч. 39 мин.
Муратовка
23:55
23:56
149 км.
2 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
00:00
00:01
152 км.
2 ч. 48 мин.
Азарово
00:07
00:07
157 км.
2 ч. 55 мин.
Калуга 1
00:15
161 км.
3 ч. 3 мин.
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