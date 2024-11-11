Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6161 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
18:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
18:21
18:22
4 км.
0 ч. 7 мин.
Аминьевская
18:26
18:27
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
18:29
18:30
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
18:36
18:36
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
18:54
18:55
35 км.
0 ч. 40 мин.
Дачная
18:57
18:58
37 км.
0 ч. 43 мин.
Алабино
19:01
19:01
40 км.
0 ч. 47 мин.
Селятино
19:04
19:04
41 км.
0 ч. 50 мин.
Рассудово
19:10
19:10
46 км.
0 ч. 56 мин.
Бекасово 1
19:17
19:30
53 км.
1 ч. 3 мин.
Зосимова Пустынь
19:34
19:35
55 км.
1 ч. 20 мин.
Нара
19:42
19:53
60 км.
1 ч. 28 мин.
Латышская
20:02
20:02
63 км.
1 ч. 48 мин.
Башкино
20:06
20:07
68 км.
1 ч. 52 мин.
Ворсино
20:14
20:14
76 км.
2 ч. 0 мин.
Балабаново
20:20
20:21
82 км.
2 ч. 6 мин.
Обнинское
20:30
20:31
92 км.
2 ч. 16 мин.
Шемякино
20:38
20:38
97 км.
2 ч. 24 мин.
Малоярославец
20:46
20:47
103 км.
2 ч. 32 мин.
Ерденево
20:55
20:56
113 км.
2 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 140км
21:01
21:02
119 км.
2 ч. 47 мин.
Суходрев
21:07
21:08
126 км.
2 ч. 53 мин.
Родинка
21:12
21:12
131 км.
2 ч. 58 мин.
Сляднево
21:17
21:18
137 км.
3 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 167км
21:25
21:25
144 км.
3 ч. 11 мин.
Тихонова Пустынь
21:29
21:30
146 км.
3 ч. 15 мин.
Муратовка
21:34
21:34
148 км.
3 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
21:39
21:39
151 км.
3 ч. 25 мин.
Азарово
21:45
21:46
156 км.
3 ч. 31 мин.
Калуга 1
21:54
160 км.
3 ч. 40 мин.
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