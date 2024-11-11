Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6159 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
16:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
16:43
16:44
4 км.
0 ч. 7 мин.
Аминьевская
16:48
16:49
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
16:51
16:52
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
16:58
16:58
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
17:16
17:17
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
17:23
17:23
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
17:29
17:29
47 км.
0 ч. 53 мин.
Бекасово 1
17:37
17:38
54 км.
1 ч. 1 мин.
Зосимова Пустынь
17:43
17:43
56 км.
1 ч. 7 мин.
Нара
17:50
17:51
61 км.
1 ч. 14 мин.
Латышская
18:00
18:00
64 км.
1 ч. 24 мин.
Башкино
18:04
18:05
69 км.
1 ч. 28 мин.
Ворсино
18:11
18:12
77 км.
1 ч. 35 мин.
Балабаново
18:17
18:18
83 км.
1 ч. 41 мин.
Обнинское
18:28
18:39
93 км.
1 ч. 52 мин.
Шемякино
18:45
18:46
98 км.
2 ч. 9 мин.
Малоярославец
18:53
19:09
104 км.
2 ч. 17 мин.
Ерденево
19:19
19:20
114 км.
2 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 140км
19:25
19:26
120 км.
2 ч. 49 мин.
Суходрев
19:31
19:32
127 км.
2 ч. 55 мин.
Родинка
19:36
19:36
132 км.
3 ч. 0 мин.
Сляднево
19:41
19:42
138 км.
3 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 167км
19:49
19:49
145 км.
3 ч. 13 мин.
Тихонова Пустынь
19:53
19:55
147 км.
3 ч. 17 мин.
Муратовка
19:59
20:00
149 км.
3 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
20:04
20:05
152 км.
3 ч. 28 мин.
Азарово
20:11
20:11
157 км.
3 ч. 35 мин.
Калуга 1
20:20
161 км.
3 ч. 44 мин.
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