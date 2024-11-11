Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6157 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
14:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
14:09
14:09
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
14:13
14:14
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
14:16
14:17
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
14:23
14:23
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
14:41
14:42
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
14:48
14:48
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
14:54
14:55
47 км.
0 ч. 53 мин.
Ожигово
14:59
14:59
50 км.
0 ч. 58 мин.
Бекасово 1
15:05
15:05
54 км.
1 ч. 4 мин.
Зосимова Пустынь
15:09
15:10
56 км.
1 ч. 8 мин.
Нара
15:16
15:18
61 км.
1 ч. 15 мин.
Латышская
15:26
15:27
64 км.
1 ч. 25 мин.
Башкино
15:31
15:31
69 км.
1 ч. 30 мин.
Ворсино
15:38
15:38
77 км.
1 ч. 37 мин.
Балабаново
15:44
15:45
83 км.
1 ч. 43 мин.
Обнинское
15:54
15:55
93 км.
1 ч. 53 мин.
Шемякино
16:02
16:02
98 км.
2 ч. 1 мин.
Малоярославец
16:10
16:11
104 км.
2 ч. 9 мин.
Ерденево
16:19
16:20
114 км.
2 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 140км
16:25
16:26
120 км.
2 ч. 24 мин.
Суходрев
16:31
16:32
127 км.
2 ч. 30 мин.
Родинка
16:36
16:36
132 км.
2 ч. 35 мин.
Сляднево
16:41
16:42
138 км.
2 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 167км
16:49
16:49
145 км.
2 ч. 48 мин.
Тихонова Пустынь
16:53
16:54
147 км.
2 ч. 52 мин.
Муратовка
16:58
16:58
149 км.
2 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
17:03
17:03
152 км.
3 ч. 2 мин.
Азарово
17:09
17:10
157 км.
3 ч. 8 мин.
Калуга 1
17:18
161 км.
3 ч. 17 мин.
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