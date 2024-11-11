Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6155 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
10:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
10:22
10:23
4 км.
0 ч. 7 мин.
Аминьевская
10:27
10:27
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
10:30
10:30
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
10:36
10:37
14 км.
0 ч. 21 мин.
Апрелевка
10:54
10:55
35 км.
0 ч. 39 мин.
Алабино
11:00
11:00
40 км.
0 ч. 45 мин.
Селятино
11:03
11:03
41 км.
0 ч. 48 мин.
Рассудово
11:08
11:08
46 км.
0 ч. 53 мин.
Бекасово 1
11:15
11:15
53 км.
1 ч. 0 мин.
Зосимова Пустынь
11:19
11:20
55 км.
1 ч. 4 мин.
Нара
11:26
11:27
60 км.
1 ч. 11 мин.
Латышская
11:33
11:34
63 км.
1 ч. 18 мин.
Башкино
11:38
11:38
68 км.
1 ч. 23 мин.
Ворсино
11:45
11:45
76 км.
1 ч. 30 мин.
Балабаново
11:51
11:52
82 км.
1 ч. 36 мин.
Обнинское
12:01
12:02
92 км.
1 ч. 46 мин.
Шемякино
12:09
12:09
97 км.
1 ч. 54 мин.
Малоярославец
12:17
12:18
103 км.
2 ч. 2 мин.
Ерденево
12:26
12:27
113 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 140км
12:32
12:33
119 км.
2 ч. 17 мин.
Суходрев
12:38
12:39
126 км.
2 ч. 23 мин.
Родинка
12:43
12:43
131 км.
2 ч. 28 мин.
Сляднево
12:48
12:49
137 км.
2 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 167км
12:56
12:56
144 км.
2 ч. 41 мин.
Тихонова Пустынь
13:00
13:01
146 км.
2 ч. 45 мин.
Муратовка
13:05
13:05
148 км.
2 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
13:10
13:10
151 км.
2 ч. 55 мин.
Азарово
13:16
13:17
156 км.
3 ч. 1 мин.
Калуга 1
13:25
160 км.
3 ч. 10 мин.
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