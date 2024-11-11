Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6153 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
08:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
08:58
08:59
4 км.
0 ч. 7 мин.
Аминьевская
09:03
09:03
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
09:06
09:06
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
09:12
09:13
14 км.
0 ч. 21 мин.
Апрелевка
09:30
09:31
35 км.
0 ч. 39 мин.
Селятино
09:38
09:39
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
09:45
09:46
47 км.
0 ч. 54 мин.
Бекасово 1
09:56
09:57
54 км.
1 ч. 5 мин.
Нара
10:09
10:16
61 км.
1 ч. 18 мин.
Латышская
10:24
10:25
64 км.
1 ч. 33 мин.
Башкино
10:29
10:29
69 км.
1 ч. 38 мин.
Ворсино
10:36
10:36
77 км.
1 ч. 45 мин.
Балабаново
10:42
10:43
83 км.
1 ч. 51 мин.
Обнинское
10:52
10:53
93 км.
2 ч. 1 мин.
Шемякино
11:00
11:00
98 км.
2 ч. 9 мин.
Малоярославец
11:08
11:09
104 км.
2 ч. 17 мин.
Ерденево
11:17
11:18
114 км.
2 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 140км
11:23
11:24
120 км.
2 ч. 32 мин.
Суходрев
11:29
11:30
127 км.
2 ч. 38 мин.
Родинка
11:34
11:34
132 км.
2 ч. 43 мин.
Сляднево
11:39
11:40
138 км.
2 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 167км
11:47
11:47
145 км.
2 ч. 56 мин.
Тихонова Пустынь
11:51
11:52
147 км.
3 ч. 0 мин.
Муратовка
11:56
11:57
149 км.
3 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
12:01
12:02
152 км.
3 ч. 10 мин.
Азарово
12:08
12:08
157 км.
3 ч. 17 мин.
Калуга 1
12:16
161 км.
3 ч. 25 мин.
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