Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6151 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
05:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
05:30
05:30
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
05:34
05:35
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
05:37
05:38
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
05:44
05:44
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
06:02
06:03
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
06:12
06:12
42 км.
0 ч. 50 мин.
Рассудово
06:17
06:17
47 км.
0 ч. 55 мин.
Бекасово 1
06:24
06:26
54 км.
1 ч. 2 мин.
Зосимова Пустынь
06:30
06:30
56 км.
1 ч. 8 мин.
Нара
06:37
06:38
61 км.
1 ч. 15 мин.
Латышская
06:46
06:47
64 км.
1 ч. 24 мин.
Башкино
06:51
06:51
69 км.
1 ч. 29 мин.
Ворсино
06:58
06:58
77 км.
1 ч. 36 мин.
Балабаново
07:04
07:05
83 км.
1 ч. 42 мин.
Обнинское
07:14
07:15
93 км.
1 ч. 52 мин.
Шемякино
07:22
07:22
98 км.
2 ч. 0 мин.
Малоярославец
07:30
07:31
104 км.
2 ч. 8 мин.
Ерденево
07:39
07:40
114 км.
2 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 140км
07:45
07:46
120 км.
2 ч. 23 мин.
Суходрев
07:51
07:52
127 км.
2 ч. 29 мин.
Родинка
07:56
07:56
132 км.
2 ч. 34 мин.
Сляднево
08:01
08:02
138 км.
2 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 167км
08:09
08:09
145 км.
2 ч. 47 мин.
Тихонова Пустынь
08:13
08:14
147 км.
2 ч. 51 мин.
Муратовка
08:18
08:18
149 км.
2 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
08:23
08:23
152 км.
3 ч. 1 мин.
Азарово
08:29
08:30
157 км.
3 ч. 7 мин.
Калуга 1
08:38
161 км.
3 ч. 16 мин.
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