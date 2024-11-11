Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6149 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
03:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
03:47
03:48
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
03:52
03:52
7 км.
0 ч. 13 мин.
Очаково I
03:55
03:55
8 км.
0 ч. 16 мин.
Переделкино
04:01
04:02
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
04:19
04:20
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
04:26
04:27
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
04:32
04:33
47 км.
0 ч. 53 мин.
Бекасово 1
04:42
04:43
54 км.
1 ч. 3 мин.
Зосимова Пустынь
04:47
04:48
56 км.
1 ч. 8 мин.
Нара
04:54
04:55
61 км.
1 ч. 15 мин.
Латышская
05:03
05:03
64 км.
1 ч. 24 мин.
Башкино
05:07
05:08
69 км.
1 ч. 28 мин.
Ворсино
05:14
05:15
77 км.
1 ч. 35 мин.
Балабаново
05:20
05:21
83 км.
1 ч. 41 мин.
Обнинское
05:31
05:33
93 км.
1 ч. 52 мин.
Шемякино
05:40
05:40
98 км.
2 ч. 1 мин.
Малоярославец
05:48
05:49
104 км.
2 ч. 9 мин.
Ерденево
05:57
05:58
114 км.
2 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 140км
06:03
06:04
120 км.
2 ч. 24 мин.
Суходрев
06:09
06:10
127 км.
2 ч. 30 мин.
Родинка
06:14
06:14
132 км.
2 ч. 35 мин.
Сляднево
06:19
06:20
138 км.
2 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 167км
06:27
06:27
145 км.
2 ч. 48 мин.
Тихонова Пустынь
06:31
06:32
147 км.
2 ч. 52 мин.
Муратовка
06:36
06:36
149 км.
2 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
06:41
06:41
152 км.
3 ч. 2 мин.
Азарово
06:47
06:48
157 км.
3 ч. 8 мин.
Калуга 1
06:56
161 км.
3 ч. 17 мин.
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