Маршрут следования и продажа билетов
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13:00
1 ч. 25 мин.
14:25
17
Маршрут следования поезда 6144 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
13:04
13:05
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
13:07
13:08
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
13:11
13:11
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
13:18
13:19
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
13:22
13:23
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
13:25
13:26
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
13:29
13:30
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
13:35
13:36
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
13:39
13:40
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
13:43
13:44
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
13:48
13:49
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
13:56
13:57
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
14:02
14:03
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
14:11
14:12
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
14:19
14:20
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
14:25
51 км.
1 ч. 25 мин.
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