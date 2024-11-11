Маршрут следования и продажа билетов
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19:30
1 ч. 22 мин.
20:52
17
Маршрут следования поезда 6143 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
19:34
19:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
19:42
19:43
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
19:49
19:50
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
19:56
19:57
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
20:01
20:02
22 км.
0 ч. 31 мин.
Скачки
20:08
20:09
28 км.
0 ч. 38 мин.
Новопятигорск
20:11
20:12
29 км.
0 ч. 41 мин.
Пятигорск
20:15
20:16
32 км.
0 ч. 45 мин.
Лермонтовский
20:21
20:22
34 км.
0 ч. 51 мин.
Машук
20:24
20:25
36 км.
0 ч. 54 мин.
Иноземцево
20:27
20:28
38 км.
0 ч. 57 мин.
Бештау
20:33
20:34
40 км.
1 ч. 3 мин.
Змейка
20:39
20:40
44 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 5км
20:43
20:44
47 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 3км
20:46
20:47
49 км.
1 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
20:52
51 км.
1 ч. 22 мин.
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