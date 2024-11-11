Маршрут следования и продажа билетов
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18:40
1 ч. 28 мин.
20:08
17
Маршрут следования поезда 6142 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
18:44
18:45
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
18:47
18:48
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
18:51
18:51
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
18:58
18:59
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
19:02
19:03
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
19:05
19:06
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
19:09
19:10
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
19:15
19:17
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
19:20
19:21
22 км.
0 ч. 40 мин.
Скачки
19:24
19:26
23 км.
0 ч. 44 мин.
Золотушка
19:30
19:31
29 км.
0 ч. 50 мин.
Ессентуки
19:38
19:40
33 км.
0 ч. 58 мин.
Белый Уголь
19:45
19:46
37 км.
1 ч. 5 мин.
Подкумок
19:54
19:55
44 км.
1 ч. 14 мин.
Минутка
20:02
20:03
49 км.
1 ч. 22 мин.
Кисловодск
20:08
51 км.
1 ч. 28 мин.
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